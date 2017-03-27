Генпрокурор РК: Охранники сами пускают на рынки воров

Весь народ знает, как там все это организовывается.

На заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов предложил забирать лицензии охранных агентств рынков, если на их территории совершаются кражи , передает , передает МИА «Казинформ»





Он заявил, что охранные организации на определенное время сами пускают на рынки воров.

«Весь народ знает, как там все это организовывается. Вот эти ведомственные охранные организации рынков на определенное время на рынки пускают воров, чтобы они могли заработать. На этом даже деньги делают. Давайте продумаем, чтобы владельцы базаров, рынков отвечали за все это. Если ведомственная охрана захочет - ни одной кражи там не будет. А у нас каждая пятая кража происходит на рынках и в магазинах. Поэтому здесь более чувствительные меры нужны. Еще раз - первое, по отношению к владельцам, второе - по отношению к владельцам охранных сигнализаций», - сказал Жакип Асанов.

По его мнению, если на территории рынка совершается кража, необходимо отозвать лицензию охранной организации, которая отвечает за этот участок.

«Здесь надо очень решительно и принципиально подходить, особенно по отношению к учредителям и рынков, и охранных организаций», - добавил он.





По информации начальника 2-го департамента Генпрокуратуры Кусаина Игембаева, в 2016 году на рынках совершено свыше 7 тысяч краж.





«В магазинах еще столько же, то есть, 20% краж в общественных местах совершается именно там. Как видите, немало. Однако не все владельцы проявляют активность в работе по минимизации краж у покупателей на их территориях. Необходимо, чтобы каждый хозяин такого объекта исключал у себя условия для краж. Уверен, и они сами придут к такому решению», - заявил Игембаев.





По его словам, правоохранительные органы предлагают предупреждать население о тех местах, где чаще всего могут происходить кражи. Кроме того, предлагается периодически оглашать ТОП-10 или 20 самых объектов, где не созданы безопасные условия.





«Не думаю, что все это хорошая реклама. В прошлом году в «Хан Шатыре» участились кражи, администрация мгновенно среагировала, приняла меры, усилена охрана, установлена связь с местной полицией. Результат - такие факты сейчас единичны», - заявил представитель Генпрокуратуры.





Также Игембаев рассказал, что Ассоциация охранных организаций понимает ситуацию и желает сотрудничать в этом отношении.





«Закон дает им право пресекать правонарушения и обязывает их оказывать содействие в этой работе, поэтому мы используем это. В стране свыше 4 тыс. охранных организаций и более 90 тыс. охранников. Это большая сила, которая сегодня остается нами неиспользованной в этой работе. Мы все это сделаем и предложим еще другие, более конкретные меры в этой части», - резюмировал он.



