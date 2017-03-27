Американец сделал первое в истории переднее сальто на гигантском внедорожнике
27 марта 2017, 17:41
Благодаря выполненному элементу спортсмен стал победителем соревнований Monster Jam в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Американец Ли О'Доннелл (Lee O’Donnell) совершил первое в истории успешное переднее сальто на монстр-траке. Видео трюка опубликовано на канале MonsterJamFilms в YouTube.
Благодаря выполненному элементу спортсмен стал победителем соревнований Monster Jam в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Монстр-трак— автомобиль, чаще всего стилизованный под пикап, с очень большими колесами, подвеской с большим ходом и двигателем повышенной мощности.
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