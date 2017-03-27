Американец сделал первое в истории переднее сальто на гигантском внедорожнике

Благодаря выполненному элементу спортсмен стал победителем соревнований Monster Jam в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Американец Ли О'Доннелл (Lee O’Donnell) совершил первое в истории успешное переднее сальто на монстр-траке. Видео трюка опубликовано на канале MonsterJamFilms в YouTube.





Благодаря выполненному элементу спортсмен стал победителем соревнований Monster Jam в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



