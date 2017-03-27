Генпрокуратура и МВД ужесточат ответственность ломбардов за прием краденых вещей

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Казахстана выступили с предложением об ужесточении наказания за прием и реализацию краденых вещей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для борьбы со скупкой краденного нужно выявлять каналы сбыта. Предлагаем усилить ответственность за приобретение и сбыт краденного. Сегодня первые две части статьи 192 Уголовного кодекса - это лишь уголовные проступки. Надо перевести их в разряд преступлений средней тяжести. Проект поправок у нас готов. Он еще не обсуждался. Просим поддержать», - заявил начальник второго департамента Генпрокуратуры Кусаин Игембаев на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

По его словам, скупкой занимаются и ломбарды. По данным Генпрокуратуры, только за последние два года выявлено свыше 700 фактов реализации краденого имущества.

«Также в 2016 году только из одного ломбарда города Актобе изъяты украденные золотые изделия, которые фигурировали по трем разным кражам. Лицензирование ломбардов с 2006 года отменено, сейчас открыть его не составляет труда. Нет нормативного акта ломбардной деятельности. Все это криминализирует данную сферу. У наших соседей деятельность ломбардов подконтрольна госорганам. Нужны правовые нормы и четкие требования к их работе, по мерам безопасности, по фото-, видеофиксации лиц, которые сдали, вещей, которые сданы и так далее», - отметил Игембаев.

В свою очередь генеральный прокурор Жакип Асанов заявил, что этот вопрос, не затягивая, необходимо поставить перед Правительством.

«Давайте перед Правительством поставим вопрос, определим рабочий орган, который должен заниматься разработкой госполитики по этим вопросам. Уважаемые депутаты, ломбарды у нас сегодня превратились в легализованные структуры по скупке краденного. Никаких требований - законодательных, нормативных - по отношению к их деятельности нет. Хотя многие государства установили такие требования. Мы же как бы освободили всех от обязанностей. Мы просим одного - чтобы каждый, кто сдает в ломбард что-то ценное, указывал свою фамилию, его должны снять, зафиксировать фото, там должны быть камеры и так далее. Наверное, это никак не мешает свободе предпринимательской деятельности. Я уверен, что мы здесь Конституцию не нарушаем. Поэтому, просьба поддержать. Такие инициативы мы будем вносить в Правительство, надеемся, что там тоже нас поддержат», - рассказал генпрокурор.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов вообще озадачил собравшихся, заявив, что в ломбарды сдают даже похищенное оружие. «У нас есть случаи сдачи в ломбарды похищенного оружия. Это вообще нонсенс, не уточняют, чье это и как», - заявил он.

По его словам, эти предложения рассматривались и Министерством национальной экономики и Национальным банком, которые их не поддержали.

«Тем более есть конституционные нормы. В целях безопасности и правопорядка такие ограничения возможны. Поэтому, я думаю, что с Нацбанком и МНЭ мы подберем нужные слова, более убедительные аргументы. Если нас не поняли, значит, мы сами были слабы по части убеждения», - заявил на реплику Касымова генпрокурор.