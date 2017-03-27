Борьба с незаконным игорным бизнесом – одна из приоритетных направлений Службы экономических расследований

По сообщениям пресс-службы КГД Министерства финансов РК, сегодня согласно Закону Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами, соответственно не размещаются на других территориях законно. Кроме того, запрещаются предоставление здания, помещения или сооружения для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса, а также предоставление игорного оборудования для осуществления (организации) заведомо незаконного игорного бизнеса. Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области ведется активная борьба с незаконным игорным бизнесом, в том числе с подобными заведениями, однако они все еще продолжают существовать.

С начала года СЭР ДГД по Атырауской области пресечена деятельность 8 незаконных игорных заведений. К примеру, проведенным оперативно-розыскным мероприятием сотрудниками СЭР Департамента пресечена деятельность незаконного игорного бизнеса в виде лотерейных выигрышей с использованием игровых сайтов по адресу: г. Атырау, Авангард 2 мкр, д.17 и г. Атырау, ул. Ауэзова, № 54, в помещении кафе «Достар». Организатором данного незаконного игорного бизнеса является гражданин РК К., 1980 г.р. Приговором суда № 2 г. Атырау от 15.02.2017 года гр. К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначен 1 (один) год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.

Аналогичный факт выявлен сотрудниками Службой экономических расследований по адресу Жылыойский район, г. Кульсары, ул. Тайманова, организатором которого является гражданин РК Т., 1986 г.р. Приговором Жылыойского районного суда Атырауской области от 24.02.2017 года гр. Т. признан виновным в совершении уголовного правнонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан иназначен 1 (один) год ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. Хочется отметить, что Уголовным кодексом Республики Казахстан за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по статье 307 УК РК, где установлено, что за незаконное открытие, либо содержание игорного заведения или незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса, либо организации и проведении азартных игр вне мест, установленных законодательством, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии -наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. Учитывая изложенное, просим вас сообщить о фактах организации игорного бизнеса по телефонам 8(7122)35-42-09, 35-42-10 в СЭР ДГД по Атырауской области.