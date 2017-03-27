В РК владельцам видеокамер хотят оплачивать раскрытие преступлений

И полиция, и жильцы в режиме онлайн могут наблюдать за своими домами.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел РК предложили платить компаниям-владельцам видеокамер в многоквартирных жилых домах за раскрытие преступлений с помощью их оборудования , передает , передает МИА «Казинформ»





В рамках проекта «Стоп кражам!» планируется расширение сети камер видеонаблюдения через внедрение системы поощрения. В частности, предложено выплачивать процент от суммы взысканного штрафа владельцу видеокамеры, с помощью которой раскрыто уголовное правонарушение.





«Ежегодно по стране размер уплаченного штрафа составляет свыше 40 млрд. тенге. Тем самым заработает и принцип «нулевой терпимости». Закон «Об участии граждан в обеспечении общественного правопорядка» предусматривает такой механизм, но только в отношении граждан. Надо включить туда же и юридические лица», - сообщил начальник 2-го департамента Генпрокуратуры Кусаин Игембаев на заседания координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.





Как ранее сообщалось, национальный телекоммуникационный оператор предложил способ профилактики квартирных краж в Казахстане. Проект называется «Облачное видеонаблюдение», он ориентирован на расширение сети видеокамер в многоквартирных домах.





При этом Игембаев привел в пример практику в микрорайоне «Нурсат» Алматы, где одна компания установила за свой счет видеокамеры в 18 многоэтажных домах и подключила их к Центру оперативного управления.





«И полиция, и жильцы в режиме онлайн могут наблюдать за своими домами. И в последние полгода в этом микрорайоне краж нет. Безопасность обходится всего в 150 тенге в месяц. Здесь интересы и предпринимателя, и жильцов совпадают», - отметил он.



