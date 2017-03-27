В РК владельцам видеокамер хотят оплачивать раскрытие преступлений
27 марта 2017, 17:52
И полиция, и жильцы в режиме онлайн могут наблюдать за своими домами.
Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел РК предложили платить компаниям-владельцам видеокамер в многоквартирных жилых домах за раскрытие преступлений с помощью их оборудования, передает МИА «Казинформ».
В рамках проекта «Стоп кражам!» планируется расширение сети камер видеонаблюдения через внедрение системы поощрения. В частности, предложено выплачивать процент от суммы взысканного штрафа владельцу видеокамеры, с помощью которой раскрыто уголовное правонарушение.
«Ежегодно по стране размер уплаченного штрафа составляет свыше 40 млрд. тенге. Тем самым заработает и принцип «нулевой терпимости». Закон «Об участии граждан в обеспечении общественного правопорядка» предусматривает такой механизм, но только в отношении граждан. Надо включить туда же и юридические лица», - сообщил начальник 2-го департамента Генпрокуратуры Кусаин Игембаев на заседания координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
Как ранее сообщалось, национальный телекоммуникационный оператор предложил способ профилактики квартирных краж в Казахстане. Проект называется «Облачное видеонаблюдение», он ориентирован на расширение сети видеокамер в многоквартирных домах.
При этом Игембаев привел в пример практику в микрорайоне «Нурсат» Алматы, где одна компания установила за свой счет видеокамеры в 18 многоэтажных домах и подключила их к Центру оперативного управления.
«И полиция, и жильцы в режиме онлайн могут наблюдать за своими домами. И в последние полгода в этом микрорайоне краж нет. Безопасность обходится всего в 150 тенге в месяц. Здесь интересы и предпринимателя, и жильцов совпадают», - отметил он.
Фото: wiki-chinovnik.ru
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