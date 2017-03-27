Кадыров и Галустян сняли видеоответ НАТО
27 марта 2017, 18:21
Ранее в НАТО заявили, что российская юмористическая передача является "инструментом политической стратегической коммуникации".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совместно с комиком Михаилом Галустяном сняли видеоответ НАТО. Запись опубликована на странице Кадырова в Instagram, передает Zakon.kz.
"В НАТО сказали, что российские юмористы, якобы, со своими искрометными шутками и блистательными пародиями являются угрозой для НАТО. Я официально заявляю, это полная провокация, и я это дело просто так не оставлю, я дойду до самого главного", - сказал Галустян в образе Кадырова.
Затем в кадре появился пародист президента России Владимира Путина.
"Не нужно никуда идти, я тоже считаю, что это полный бред и обещаю, что я сам дойду до самого главного", - заявил Дмитрий Грачев.
Позже его перебил сам Рамзан Кадыров.
"Господа юмористы, успокойтесь, я сам пришел, потому что я здесь, я сам дойду до главного", - сказал Глава Чеченской Республики.
Напомним, ранее в Центре стратегических коммуникаций НАТО заявили, что российская юмористическая передача КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации".
Авторы исследования утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".
Фото: кадр из видео.
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