Кадыров и Галустян сняли видеоответ НАТО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совместно с комиком Михаилом Галустяном сняли видеоответ НАТО. Запись опубликована на странице Кадырова в Instagram,





"В НАТО сказали, что российские юмористы, якобы, со своими искрометными шутками и блистательными пародиями являются угрозой для НАТО. Я официально заявляю, это полная провокация, и я это дело просто так не оставлю, я дойду до самого главного", - сказал Галустян в образе Кадырова.





Затем в кадре появился пародист президента России Владимира Путина.





"Не нужно никуда идти, я тоже считаю, что это полный бред и обещаю, что я сам дойду до самого главного", - заявил Дмитрий Грачев.





Позже его перебил сам Рамзан Кадыров.





"Господа юмористы, успокойтесь, я сам пришел, потому что я здесь, я сам дойду до главного", - сказал Глава Чеченской Республики.





Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Мар 27 2017 в 2:12 PDT





Напомним , ранее в Центре стратегических коммуникаций НАТО заявили, что российская юмористическая передача КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации".





Авторы исследования утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".



