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Кадыров и Галустян сняли видеоответ НАТО

27 марта 2017, 18:21

Ранее в НАТО заявили, что российская юмористическая передача является "инструментом политической стратегической коммуникации".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совместно с комиком Михаилом Галустяном сняли видеоответ НАТО. Запись опубликована на странице Кадырова в Instagram, передает Zakon.kz.

"В НАТО сказали, что российские юмористы, якобы, со своими искрометными шутками и блистательными пародиями являются угрозой для НАТО. Я официально заявляю, это полная провокация, и я это дело просто так не оставлю, я дойду до самого главного", - сказал Галустян в образе Кадырова.

Затем в кадре появился пародист президента России Владимира Путина.

"Не нужно никуда идти, я тоже считаю, что это полный бред и обещаю, что я сам дойду до самого главного", - заявил Дмитрий Грачев.

Позже его перебил сам Рамзан Кадыров.

"Господа юмористы, успокойтесь, я сам пришел, потому что я здесь, я сам дойду до главного", - сказал Глава Чеченской Республики.


Напомним, ранее в Центре стратегических коммуникаций НАТО заявили, что российская юмористическая передача КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации".

Авторы исследования утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму".

Фото: кадр из видео.

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