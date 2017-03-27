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В правительстве ФРГ опровергли сообщения о "счете за оборону" от Трампа

27 марта 2017, 18:39

Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп вручил канцлеру Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов, которые Германия "задолжала" НАТО.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп назвал канцлеру Германии Ангеле Меркель конкретную сумму "задолженности" Германии перед НАТО и США за мероприятия по обороне, передает РИА Новости.

"Сообщения о том, что президент Трамп представил федеральному канцлеру некий счет на конкретную сумму в миллиарды (долларов), не соответствуют действительности", — заявил он журналистам на брифинге в Берлине.

Ранее о том, что Трамп на прошлой неделе вручил канцлеру Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов, которые Германия "задолжала" НАТО за оборону, написало издание Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Счет был передан во время закрытых переговоров в Вашингтоне и, по словам одного из министров Германии, является "вопиющим". Власти США в качестве отправного пункта взяли 2002 год, с которого оборонные расходы ФРГ находились ниже установленной планки в 2% от ВВП, отмечает газета.

О том, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны, Трамп написал 18 марта в своём микроблоге в Twitter на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне. Ранее Меркель неоднократно заявляла, что Берлин настроен на выполнение обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

Ангелина Тимофеева.

Фото: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais.

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