Алексея Навального арестовали на 15 суток
27 марта 2017, 18:52
Оппозиционер также был оштрафован на 20 тыс. рублей за организацию этой акции
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании в ходе несанкционированной акции в центре столицы, передает ТАСС.
Навальный был также оштрафован на 20 тыс. рублей за организацию этой акции.
Московский департамент региональной безопасности сообщал, что 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.
Согласно полицейскому протоколу, Навальный был задержан на акции протеста в связи с тем, что отказался покинуть ее и оказывал сопротивление. Сам оппозиционер в суде заявил, что исполнял все законные требования полиции. Защита Навального намерена обжаловать вынесенные судом решения.
В отношении оппозиционера были составлены два протокола об административном правонарушении - по ч. 1 ст. 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, что повлекло нарушение общественного порядка") и ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ.
При наличии у Навального двух решений по административным правонарушениям правоохранительные органы могут выйти с ходатайством в суд о замене ему условного наказания на реальное по уголовному делу "Ив Роше".
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС.
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