Алексея Навального арестовали на 15 суток

Оппозиционер также был оштрафован на 20 тыс. рублей за организацию этой акции

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции при задержании в ходе несанкционированной акции в центре столицы, передает передает ТАСС





Навальный был также оштрафован на 20 тыс. рублей за организацию этой акции.





Московский департамент региональной безопасности сообщал, что 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.





Согласно полицейскому протоколу, Навальный был задержан на акции протеста в связи с тем, что отказался покинуть ее и оказывал сопротивление. Сам оппозиционер в суде заявил, что исполнял все законные требования полиции. Защита Навального намерена обжаловать вынесенные судом решения.





В отношении оппозиционера были составлены два протокола об административном правонарушении - по ч. 1 ст. 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, что повлекло нарушение общественного порядка") и ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ.





При наличии у Навального двух решений по административным правонарушениям правоохранительные органы могут выйти с ходатайством в суд о замене ему условного наказания на реальное по уголовному делу "Ив Роше".



