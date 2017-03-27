Телеканал «Ел Арна» начал вещать сегодня в Казахстане

В Астане состоялось торжественное открытие телеканала «Ел Арна». По словам министра по коммуникациям и информации Даурена Абаева, это один из самых ожидаемых проектов сезона, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня мы даем старт одному из самых ожидаемых наших проектов - телеканалу «Ел арна», - сказал министр. - В режиме нон-стоп «Ел арна» будет транслировать сериалы, документальные и короткометражные кино, классику отечественного кинематографа, познавательные проекты, экспериментальные работы молодых режиссеров. От лица ведомства хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот проект состоялся. Я уверен, первый казахстанский киноканал не только завоюет сердца телезрителей, но и внесет серьезную лепту в творчество нашей страны».





80 процентов эфирного времени телеканала будут занимать полнометражные фильмы, завоевавшие любовь зрителей и высокие оценки критиков.





«Это будут и современные ленты, и золотой фонд кино, - пояснила председатель правления агентства «Хабар» Алмагуль Ахметжанова. - Немалая роль в эфире будет отведена документальному кино, ведь наша задача способствовать тому, чтобы этот жанр кинематографа демонстрировался. Мы выстроили телеканал, чтобы он был удобен для просмотра современным телезрителям. В будние дни сетка будет представлена художественными фильмами и документальными проектам, а в выходные мы предложим к просмотру сериалы, снятые казахстанскими режиссерами» - заключила она.





Татьяна Ковалева, Астана.





Фото: ic24.kz.



