Телеканал «Ел Арна» начал вещать сегодня в Казахстане
27 марта 2017, 19:04
80% эфирного времени телеканала «Ел Арна» будут занимать полнометражные фильмы.
В Астане состоялось торжественное открытие телеканала «Ел Арна». По словам министра по коммуникациям и информации Даурена Абаева, это один из самых ожидаемых проектов сезона, передает корреспондент Zakon.kz.
«Сегодня мы даем старт одному из самых ожидаемых наших проектов - телеканалу «Ел арна», - сказал министр. - В режиме нон-стоп «Ел арна» будет транслировать сериалы, документальные и короткометражные кино, классику отечественного кинематографа, познавательные проекты, экспериментальные работы молодых режиссеров. От лица ведомства хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот проект состоялся. Я уверен, первый казахстанский киноканал не только завоюет сердца телезрителей, но и внесет серьезную лепту в творчество нашей страны».
80 процентов эфирного времени телеканала будут занимать полнометражные фильмы, завоевавшие любовь зрителей и высокие оценки критиков.
«Это будут и современные ленты, и золотой фонд кино, - пояснила председатель правления агентства «Хабар» Алмагуль Ахметжанова. - Немалая роль в эфире будет отведена документальному кино, ведь наша задача способствовать тому, чтобы этот жанр кинематографа демонстрировался. Мы выстроили телеканал, чтобы он был удобен для просмотра современным телезрителям. В будние дни сетка будет представлена художественными фильмами и документальными проектам, а в выходные мы предложим к просмотру сериалы, снятые казахстанскими режиссерами» - заключила она.
Татьяна Ковалева, Астана.
Фото: ic24.kz.
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