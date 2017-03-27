В Узбекистане откроется торговый дом фармацевтической продуции ЮКО

Около половины фармацевтических препаратов произведенных в республике приходятся на Южно-Казахстанскую область.

На прошедшем в Астане казахстанско-узбекском бизнес-форуме, во главе с Палатой предпринимателей Южно-Казахстанской области приняли участие более 20 предпринимателей, сообщает прессс-служба акима области.

В ходе бизнес-форума состоялись переговоры в формате В2В, где Южно-Казахстанской делегацией достигнута договоренность о расширении сбыта фармацевтической продукции.

В рамках бизнес-форума президентом ОЮЛ «Ассоциация фармацевтический кластер Южного Казахстана» Б.Нурмашевым и председателем государственного акционерного концерна «Узфармсаноат» М.Дусмуратовым был подписан меморандум о сотрудничестве. В результате этого, в городах Ташкент и Шымкент откроются торговые дома, где будут реализовывать фармацевтическую продукцию двух стран. Другими словами, первый торговый дом откроется в Узбекистане, где фармацевтические компании ЮКО смогут реализовать свою продукцию, второй в Шымкенте, в котором будет реализовываться фармацевтическая продукция, производимая в Узбекистане.

Стоит отметить, что около половины фармацевтических препаратов произведенных в республике приходятся на Южно-Казахстанскую область, что в свою очередь говорит о развивающемся фармацевтическом кластере.

Напомним, на прошлой неделе в Астане, в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан состоялся казахстанско-узбекский бизнес-форум.

В работе бизнес-форума приняли участие более 500 предпринимателей, представители национальных компаний и государственных организаций.