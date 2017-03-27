Нацбанк РК: Покупка населением долларов США продолжает снижение

С начала 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов населением составил 395,4 млн. долларов.

В феврале 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах продолжил снижение. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает Zakon.kz





За анализируемый месяц по сравнению с январем 2017 года он снизился на 4,3% и составил 193,4 млн. долларов, что является минимальным значением с июля 2016 года. С начала 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов населением составил 395,4 млн. долларов (за январь-февраль 2016 года отмечалась нетто-продажа в сумме 64,3 млн. долларов).



