В ЮКО на 3.5 тысяч га увеличится посевная площадь сельскохозяйственных культур

На проведение весенне-полевых работ выделено 38 тысяч тонн дизельного топлива, определены 20 операторов для его распределения.

Сегодня в областном акимате под председательством акима Южно-Казахстанской области состоялось селекторное совещание. На селекторном заседании, на повестке дня был рассмотрен вопрос о ходе весенне-полевых работ, сообщает пресс-служба акима области.





По этому вопросу выступил руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков, который сообщил, что по сравнению с прошлым годом, посевная площадь сельскохозяйственных культур (2016г. – 788,8 тыс. га) в этом году увеличилась на 3,5 тыс. га, тем самым составила 792,3 тыс. га.





А по диверсификации посевов по сравнению с 2016 годом, объем кормовых культур достиг 7,2 тыс. га и увеличился на 230,0 тыс.га, кукурузы на зерно до 7 тыс. га (на 47,2 тыс. га), соответственно хлопковые культуры будут сокращены до 4,6 тыс.га (105,0 тыс.га), пшеницы-10,4 тыс. га (165,1 тыс.га).





По данным руководителя управления, в текущем году запланирован посев яровых культур на 36,7 тыс.га, на сегодняшний день из них засеяно 10,8 тыс.га, работы в данном направлении продолжаются.





На проведение весенне-полевых работ выделено 38 тысяч тонн дизельного топлива, определены 20 операторов для его распределения.





Для выполнения работ предусмотрено 85% трактора (16530 единиц), 95% сохи (2489 единиц), 90% сеялки (2512 единиц).





Кроме того, в настоящее время в регионе поступила заявка на получение 10,3 тыс.тн удобрений, также, из посеянных на 165,1 тыс. га озимых культур 67,2 тыс. га подкормлено.





На заседании Серик Ордабекович подчеркнул, что в этом году для проведения весенне-полевых работ был выделен кредит в размере 2,5 млрд. тенге под 6-8% годовых.





Также отметил, что по сравнению с прошедшим годом увеличивается объем работ по уничтожению вредителей химической обработкой.





В целом, на территории области, на 714 каналах, общей протяженностью 7067,2 км требует проведения механической очистки 2054 км, на сегодняшний день очищено 1176 км.





Внимательно заслушав докладчика, глава региона Ж. Туймебаев, остался недоволен работой районов, опоздавших с распашкой земель.





По словам руководителя управления, из 445,4 тыс.га земли, предназначенные для распашки 367,1 тыс.га распахано.





Районы, города, не выполнившие работы на должном уровне: город Шымкент (27%), Кентау (50,2%), Ордабасинский (58,2%), Тулькубасский (42%), Толебийский (68%) и Сузакский (69,3%) районы.





Кроме этого, одним из вопросов, рассмотренных акимом является доставка удешевленного ГСМ, которое должно было быть доставлено до конца марта.





К примеру, в Туркестане, Тюлькубасском и Шардаринском районах из выделенного ГСМ получено 3-5 процентов, а до Мактааральского района и города Кентау не доставлено дизельное топливо на соответствующем уровне.





Перечислив проблемные вопросы, глава региона поручил акимам районов и городов распределить горюче-смазочные материалы до 5 апреля.





Стоит отметить, что на сегодняшнем аппаратном заседании, также были рассмотрены вопросы реализации государственной программы индустриально-инновационного развития по итогам 2016 года, меры по недопущению роста цен на социально-значимые продовольственные товары и ход работы по обезвреживанию саранчи.