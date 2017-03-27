Из бюджета «Феникса» потрачено более 1,5 млн тенге на зарплату личного водителя детей Жаманкулова

Ежемесячно на его карточный счет поступала заработная плата в размере 150 тысяч тенге.

Деньги, предназначенные для съемок кинокартины «Феникс», режиссер Тунгышбай Жаманкулов тратил на заработную плату личного водителя, который возил его детей в школу и спортивные секции. Об этом в рамках рассмотрения уголовного дела заявил свидетель Азамат Дюсембаев, сообщает сообщает Казинформ





«Мне позвонил знакомый по имени Нурик и сказал, что у него есть возможность устроить меня водителем. Потом мне позвонила Наталья Юдина (исполнительный продюсер картины «Феникс» - прим.) и дала номер Тунгышбая Жаманкулова. Я лично созвонился с Жаманкуловым и в мае 2014 года был принят на работу. Возил детей Жаманкулова на своем личном автомобиле», - рассказал свидетель.





Азамат Дюсембаев пояснил, что ежедневно отвозил детей Жаманкулова в школу, а в период каникул возил их в различные спортивные секции. При этом ежемесячно на его карточный счет поступала заработная плата в размере 150 тысяч тенге. «Где проводились съемки кинокартины «Феникс», я не знаю. Только иногда возил бухгалтера картины в банк», - отметил свидетель.





Другими словами, водитель не выполнял своих обязанностей при съемках «Феникса», однако деньги ему выплачивали из бюджета картины. Примечательно, что Тунгышбай Жаманкулов не уплатил водителю своих детей еще 250 тысяч тенге.





В свою очередь, свидетель Алима Мухаметкалиева, предоставившая личную квартиру в аренду семье режиссера «Феникса» Талгата Жаныбекова, сообщила, что ежемесячно получала по 115 тысяч тенге от супруги Жаныбекова. Квартира сдавалась в аренду на протяжении нескольких месяцев, однако юридически данные отношения закреплены не были.





По данным следствия, озвученным в обвинительном акте, смета затрат не предусматривала расходы на аренду квартиры во время съемок кинокартины «Феникс». Более того, Жаныбеков оформил фиктивные документы на аренду жилья. Таким образом, им было похищено порядка 1,2 млн. тенге.





Бауыржан Нуралиев.



