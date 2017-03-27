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Американка свалила вину за аварию на снежного человека

27 марта 2017, 20:40

В официальных документах происшествие названо столкновением транспортного средства с оленем.

Жительница американского штата Айдахо сообщила полиции, что попала в аварию из-за снежного человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

50-летняя американка утверждает, что увидела необычное человекообразное существо, когда ехала через лес. По ее словам, оно бежало по обочине за оленем. Чтобы получше разглядеть бигфута, женщина посмотрела в зеркало заднего вида и не заметила оленя, выскочившего на дорогу перед автомобилем.

В официальных документах происшествие названо столкновением транспортного средства с оленем. Помощники шерифа не обнаружили подтверждений того, что в инциденте замешан бигфут.

Существование снежного человека не доказано. По свидетельствам очевидцев, они якобы встречаются в высокогорных или лесных районах. В США его называют сасквотчем или бигфутом.

В 2014 году сообщалось, что американец Рик Дайер планировал отправиться в мировое турне с трупом снежного человека, которого он якобы убил в Техасе в сентябре 2012 года.

Источник: Lenta.ru.

Фото: zaberaj.ru.

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