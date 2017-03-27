Ученые: Земле грозит климатическая катастрофа в 2017 году

По мнению климатологов, именно изменение климата стало причиной различных погодных аномалий в 2016 году.

По мнению специалистов, именно изменение климата стало причиной различных погодных аномалий в 2016 году, например, таких, как пожары в Канаде, ливни в Калифорнии и землетрясения в Италии. Прогноз ученых неутешительный: в 2017-м будет только хуже, сообщает телеканал " сообщает телеканал " Мир-24 ".





Всемирная метеорологическая организация (WMO) опубликовала ежегодный доклад, посвященный состоянию глобального климата. В этом документе ученые предупреждают, что в самое ближайшее время климатические изменения могут привести к катастрофе.





По словам исследователей, минувший год был самым теплым за всю историю наблюдений: средняя температура была на 1,1°C выше максимума, установленного 2015 году. Согласно исследованиям, начиная с 2001 года каждый следующий год был почти на один градус теплее предыдущего.





Также самой теплой за всю историю была температура поверхности моря, при этом сам уровень моря продолжал расти, в то время как объемы морского льда в Арктике существенно снизились.





«В то же время количество углекислого газа в атмосфере постоянно бьет новые рекорды, влияние человеческой деятельности на климатическую систему становится все более очевидным», - указал генеральный секретарь WMO Петри Таалас.





По мнению климатологов, именно изменение климата стало причиной различных погодных аномалий в 2016 году, например, таких, как пожары в Канаде, ливни в Калифорнии и недавние землетрясения в Италии. Между тем прогноз ученых неутешительный: по их мнению, в нынешнем году будет только хуже.





«В 2017 году мы наблюдаем другие значительные изменения по всей планете, которые бросают вызов пределам нашего понимания климатической системы. Мы сейчас находимся на действительно неизведанной территории», - отметил директор программ WMO Дэвид Карлсон.





По мнению специалистов, климатические изменения в Арктике, активное таяние морского льда приводят к сдвигу в более широких структурах океанической и атмосферной циркуляции, что серьезно сказывается на погоде в других точках планеты.





Ранее австралийские ученые заявили, что вызванные человеком климатические изменения в ближайшее время могут погубить 800 различных видов животных.



