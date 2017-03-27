Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Убийство в суде Костанайской области: охранник признал вину и раскаялся

27 марта 2017, 21:02

Из-за халатности охранника в здание суда смог попасть мужчина с холодным оружием.

В Амангельдинском районном суде Костанайской области начался процесс по уголовному делу в отношении охранника суда, в котором произошло убийство, сообщила пресс-служба областного суда.

34-летнего мужчину судят по статье 371 части 2 УК РК "Халатность".

Сотрудник управления специализированной службы охраны обвиняется в том, что 28 февраля в 10 часов утра пропустил в здание суда мужчину с ножом и без удостоверения личности, который впоследствии совершил убийство перед началом бракоразводного процесса. Мужчина смог пронести холодное оружие в результате того, что не был проверен через металлоискатель.

Подсудимый полностью признал вину в содеянном и чистосердечно раскаялся, таким образом заключил процессуальное соглашение с прокурором.

Оглашение приговора состоится 28 марта в 11:00.

Месяц назад, 28 февраля, в здании Амангельдинского районного суда мужчина после словесных перепалок, неожиданно вытащив нож из сапога, нанес несколько ударов им в область живота своей супруги. Женщина скончалась в больнице, мужчина был передан прибывшим на место преступления оперативникам.

Фото: AFP / Sandor Gemes.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...