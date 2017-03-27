Убийство в суде Костанайской области: охранник признал вину и раскаялся
27 марта 2017, 21:02
Из-за халатности охранника в здание суда смог попасть мужчина с холодным оружием.
В Амангельдинском районном суде Костанайской области начался процесс по уголовному делу в отношении охранника суда, в котором произошло убийство, сообщила пресс-служба областного суда.
34-летнего мужчину судят по статье 371 части 2 УК РК "Халатность".
Сотрудник управления специализированной службы охраны обвиняется в том, что 28 февраля в 10 часов утра пропустил в здание суда мужчину с ножом и без удостоверения личности, который впоследствии совершил убийство перед началом бракоразводного процесса. Мужчина смог пронести холодное оружие в результате того, что не был проверен через металлоискатель.
Подсудимый полностью признал вину в содеянном и чистосердечно раскаялся, таким образом заключил процессуальное соглашение с прокурором.
Оглашение приговора состоится 28 марта в 11:00.
Месяц назад, 28 февраля, в здании Амангельдинского районного суда мужчина после словесных перепалок, неожиданно вытащив нож из сапога, нанес несколько ударов им в область живота своей супруги. Женщина скончалась в больнице, мужчина был передан прибывшим на место преступления оперативникам.
Фото: AFP / Sandor Gemes.
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