Убийство в суде Костанайской области: охранник признал вину и раскаялся

В Амангельдинском районном суде Костанайской области начался процесс по уголовному делу в отношении охранника суда, в котором произошло убийство, сообщила пресс-служба областного суда.





34-летнего мужчину судят по статье 371 части 2 УК РК "Халатность".





Сотрудник управления специализированной службы охраны обвиняется в том, что 28 февраля в 10 часов утра пропустил в здание суда мужчину с ножом и без удостоверения личности, который впоследствии совершил убийство перед началом бракоразводного процесса. Мужчина смог пронести холодное оружие в результате того, что не был проверен через металлоискатель.





Подсудимый полностью признал вину в содеянном и чистосердечно раскаялся, таким образом заключил процессуальное соглашение с прокурором.





Оглашение приговора состоится 28 марта в 11:00.





Месяц назад, 28 февраля, в здании Амангельдинского районного суда мужчина после словесных перепалок, неожиданно вытащив нож из сапога, нанес несколько ударов им в область живота своей супруги. Женщина скончалась в больнице, мужчина был передан прибывшим на место преступления оперативникам.



