Шведские ученые распечатали на 3D-принтере хрящевую ткань человека

Шведские ученые из Технического университета Чалмерса и Сальгренской академии в Гётеборге успешно вживили мышам распечатанную на медицинском 3D-принтере хрящевую ткань человека. Об этом говорится в сообщении для прессы Технического университета Чалмерса, передает передает ТАСС





"Хрящевые клетки человека впервые были распечатаны и привиты животному организму, был также обеспечен их рост", - отмечает профессор биополимерной технологии на кафедре химической и биологической инженерии Технического университета Чалмерса Пол Гатенхолм.





Исследователи распечатали на биопринтере ткань из специального гидрогеля, которую затем вживили мышам. Для создания этого гидрогеля на основе клеток человеческих хрящей и наноцеллюлозы ученые использовали трехмерный принтер Cellink. Через два месяца на месте пересадки сформировалась хрящевая ткань, там появились кровеносные сосуды.





"Мы увидели, что через 60 дней гидрогель стал напоминать хрящевую ткань. Она белого цвета, а хрящевые клетки человека производят то, что они и должны производить. Мы также смогли стимулировать рост хрящевой ткани, добавляя стволовые клетки, что явно способствовало новому делению клеток", - рассказал преподаватель и консультант отделения пластической хирургии Сальгренской академии Ларс Кёлби.





Ученые, правда, подчеркивают, что их эксперимент - лишь небольшой шаг к мечте о получении распечатанных на биопринтере органов. "Сделанное - это лишь шаг к тому, что, как мы надеемся, мы сможем получать распечатанные на биопринтере клетки, которые станут частями тела пациентов. Так приходится работать, когда речь идет о революционных действиях - маленькими шагами. Наши результаты - это не революция, это часть эволюции", - считает Гатенхольм.





Результаты исследования шведских ученых опубликованы в научном журнале Plastic and Reconstructive Surgery Global Open.





Ирина Дергачева.



