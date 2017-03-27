Число примкнувших к примирению населенных пунктов в Сирии выросло до 1393
27 марта 2017, 21:45
Число вооруженных формирований, заявивших о перемирии, не изменилось – 136.
Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, за сутки увеличилось до 1393, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в понедельник, передает РИА Новости.
В воскресенье сообщалось о 1376 населенных пунктах в Сирии, присоединившихся к процессу примирения.
"В течение суток подписано 17 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Бейт Хджира, Аль-Масли провинции Латакия, Аль-Димас провинции Дамаск, Эль-Хияд, Таала провинции Эс-Сувейда, Дейр-Как, Абу-Тальталь, Суран-Аль-Баб, Сарджи, Арран, Айша, Тадеф, Шарбеа, Эйн-Аль-Дахаб, Барлагин, Марран, Мазария Маран провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1393", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
По данным ведомства, число вооруженных формирований, заявивших о перемирии, не изменилось – 136. Также без изменений остается количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января этого года сирийскими правительственными войсками от террористов "Исламского государства" – 196. Площадь освобожденных правительственными войсками территорий осталась без изменений – 3457,1 квадратных километров.
Фото: AP Photo/ Hassan Ammar.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850600-e6d2c480ea03b52a2c178cff4a771b57
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...