Число примкнувших к примирению населенных пунктов в Сирии выросло до 1393

Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, за сутки увеличилось до 1393, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в понедельник, передает передает РИА Новости





В воскресенье сообщалось о 1376 населенных пунктах в Сирии, присоединившихся к процессу примирения.





"В течение суток подписано 17 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Бейт Хджира, Аль-Масли провинции Латакия, Аль-Димас провинции Дамаск, Эль-Хияд, Таала провинции Эс-Сувейда, Дейр-Как, Абу-Тальталь, Суран-Аль-Баб, Сарджи, Арран, Айша, Тадеф, Шарбеа, Эйн-Аль-Дахаб, Барлагин, Марран, Мазария Маран провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1393", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.





Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.





По данным ведомства, число вооруженных формирований, заявивших о перемирии, не изменилось – 136. Также без изменений остается количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января этого года сирийскими правительственными войсками от террористов "Исламского государства" – 196. Площадь освобожденных правительственными войсками территорий осталась без изменений – 3457,1 квадратных километров.



