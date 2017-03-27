Димаша Кудайбергенова наградили на китайском "Грэмми"
27 марта 2017, 22:04
Премией награждаются самые талантливые исполнители и считается самым выдающимся событием в китайском музыкальном сообществе.
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов получил престижную награду 24-ой китайской популярной музыкальной премии "China Top music Awards" как "Самый популярный исполнитель Азии" (Best Asia popular singer), передает Казинформ.
Димаш, как и ожидалось, исполнил песню на французском языке "SOS d'un terrien en détresse", которая сделала его популярным на весь мир.
Премией "China Top music Awards" награждаются самые талантливые исполнители и считается самым выдающимся событием в китайском музыкальном сообществе, также премию называют китайской премией "Грэмми".
Церемонию награждения показали в прямом эфире Dragon TV.
Напомним, Димаш Кудайбергенов участвует в рейтинговом телешоу «Singer» в Китае, он занял третье место в 10 сезоне, тем самым обеспечив себе место в финале. Выступая на сцене конкурса, он обрел большую популярность и армию поклонников в Поднебесной.
Фото: inform.kz.
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