Сагинтаев встретился с представителями Совета по торговле и инвестициям Швеции

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями института прикладных исследований Fraunhofer и Совета по торговле и инвестициям Швеции, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра.





В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества в рамках реализации Послания Главы государства народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» по разработке Комплекса мер по технологическому перевооружению базовых отраслей промышленности до 2025 года, включающего элементы четвертой промышленной революции.





Fraunhofer - крупнейший европейский институт прикладных исследований в промышленности, объединяющий порядка 69 институтов, включая институт промышленной автоматизации, институт исследования новых материалов, институт интеллектуализированных систем, где трудятся 24,5 тыс. сотрудников (в основном с инженерным образованием и образованием в сфере естественных наук). Институт играет важную роль во внедрении элементов Индустрии 4.0 в ФРГ и в других странах. Германия является основоположником концепции Индустрии 4.0 и на сегодняшний день одной из стран-лидеров по внедрению ее элементов.





Business Sweden – Совет по торговле и инвестициям Швеции, созданный Правительством и ассоциацией промышленных предприятий Швеции. Данный совет является оператором программы Mining for Generations (Добыча для поколений), являющейся платформой для инновационного взаимодействия горнодобывающих компаний с высокотехнологичными компаниями и научно-исследовательскими институтами Швеции.



