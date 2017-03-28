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Заскучавший россиянин выдумал ограбление и заявил на себя в полицию

28 марта 2017, 01:08

Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Полиция города Канска задержала 34-летнего местного жителя, "от скуки" выдававшего себя за грабителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным правоохранительных органов, мужчина, отдыхая в одном из городских кафе, решил позвонить в полицию и рассказать об ограблении. В разговоре с дежурным он описал внешность "вымышленного" вора и изложил подробности происшествия.

По прибытии на место оперативники не обнаружили признаков преступления. Однако вскоре им удалось задержать горожанина, чьи приметы соответствовали ориентировке, переданной в дежурную часть.

На допросе задержанный признался, что совершил звонок "от скуки", а история с ограблением была выдумкой.

По информации МВД, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Фото: РИА Новости. Евгений Одиноков.

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