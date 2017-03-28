Заскучавший россиянин выдумал ограбление и заявил на себя в полицию
28 марта 2017, 01:08
Мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Полиция города Канска задержала 34-летнего местного жителя, "от скуки" выдававшего себя за грабителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным правоохранительных органов, мужчина, отдыхая в одном из городских кафе, решил позвонить в полицию и рассказать об ограблении. В разговоре с дежурным он описал внешность "вымышленного" вора и изложил подробности происшествия.
По прибытии на место оперативники не обнаружили признаков преступления. Однако вскоре им удалось задержать горожанина, чьи приметы соответствовали ориентировке, переданной в дежурную часть.
На допросе задержанный признался, что совершил звонок "от скуки", а история с ограблением была выдумкой.
По информации МВД, мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Фото: РИА Новости. Евгений Одиноков.
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