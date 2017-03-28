Размытый талыми водами участок республиканской дороги отремонтирован в Алматинской области

В этот период все дорожные службы региона переведены на режим круглосуточного патрулирования.

Дорожные службы устранили опасность провала автомобильного моста в Алматинской области, сообщила компания "КазАвтоЖол".





Огромная яма под асфальтовым покрытием моста через реку Мукыры близ поселка Алгабас была отснята на видео и выставлена в социальных сетях. Пользователь предупреждал автомобилистов о возможности провала участка трассы Алматы — Талдыкорган.





Как сообщили в "КазАвтоЖол", указанный участок трассы был сдан в эксплуатацию подрядчиком ТОО "Кулагер" в 2015 году. Причиной размыва стал перелив воды через водоотводные лотки из-за резкого таяния снега и дождя.





"В настоящее время работы по устранению размыва полностью завершены. Размыв не представляет угрозы безопасности движения. Ограничение движения или снижение скорости на участке автодороги не вводилось", – говорится в сообщении.





В регионе начался паводкоопасный период и действует оперативный штаб, возглавляемый заместителем главы области.





В этот период все дорожные службы региона переведены на режим круглосуточного патрулирования.







