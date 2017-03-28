Размытый талыми водами участок республиканской дороги отремонтирован в Алматинской области
28 марта 2017, 01:28
В этот период все дорожные службы региона переведены на режим круглосуточного патрулирования.
Дорожные службы устранили опасность провала автомобильного моста в Алматинской области, сообщила компания "КазАвтоЖол".
Огромная яма под асфальтовым покрытием моста через реку Мукыры близ поселка Алгабас была отснята на видео и выставлена в социальных сетях. Пользователь предупреждал автомобилистов о возможности провала участка трассы Алматы — Талдыкорган.
Как сообщили в "КазАвтоЖол", указанный участок трассы был сдан в эксплуатацию подрядчиком ТОО "Кулагер" в 2015 году. Причиной размыва стал перелив воды через водоотводные лотки из-за резкого таяния снега и дождя.
"В настоящее время работы по устранению размыва полностью завершены. Размыв не представляет угрозы безопасности движения. Ограничение движения или снижение скорости на участке автодороги не вводилось", – говорится в сообщении.
В регионе начался паводкоопасный период и действует оперативный штаб, возглавляемый заместителем главы области.
В этот период все дорожные службы региона переведены на режим круглосуточного патрулирования.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: пресс-служба "КазАвтоЖол".
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