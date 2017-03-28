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Размытый талыми водами участок республиканской дороги отремонтирован в Алматинской области

28 марта 2017, 01:28

В этот период все дорожные службы региона переведены на режим круглосуточного патрулирования.

Дорожные службы устранили опасность провала автомобильного моста в Алматинской области, сообщила компания "КазАвтоЖол".

Огромная яма под асфальтовым покрытием моста через реку Мукыры близ поселка Алгабас была отснята на видео и выставлена в социальных сетях. Пользователь предупреждал автомобилистов о возможности провала участка трассы Алматы — Талдыкорган.

Как сообщили в "КазАвтоЖол", указанный участок трассы был сдан в эксплуатацию подрядчиком ТОО "Кулагер" в 2015 году. Причиной размыва стал перелив воды через водоотводные лотки из-за резкого таяния снега и дождя.

"В настоящее время работы по устранению размыва полностью завершены. Размыв не представляет угрозы безопасности движения. Ограничение движения или снижение скорости на участке автодороги не вводилось", – говорится в сообщении.

В регионе начался паводкоопасный период и действует оперативный штаб, возглавляемый заместителем главы области.

В этот период все дорожные службы региона переведены на режим круглосуточного патрулирования.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: пресс-служба "КазАвтоЖол".

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