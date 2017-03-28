Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего сезона. Об этом сообщает журнал France Football, передает Об этом сообщает журнал France Football, передает ТАСС





Рейтинг журнала составлен на основе окладов, премиальных, а также доходов от рекламы. Всего за сезон 32-летний португалец заработал €87,5 млн, на втором месте в рейтинге значится форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (76,5), на третьем - его партнер по команде бразилец Неймар (55,5).





В списках самых высокооплачиваемых тренеров первое место занимает Жозе Моуринью, который возглавляет английский "Манчестер Юнайтед", соотечественник Роналду заработал за сезон €28 млн. Второе место занял главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23,5), третье - бывший тренер французского ПСЖ Лоран Блан (20).





Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за "Реал", португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.





В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.



