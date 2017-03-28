Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
28 марта 2017, 01:45
Португалец заработал €87,5 млн, самым высокооплачиваемым тренером стал наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью - €28 млн.
Нападающий сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом текущего сезона. Об этом сообщает журнал France Football, передает ТАСС.
Рейтинг журнала составлен на основе окладов, премиальных, а также доходов от рекламы. Всего за сезон 32-летний португалец заработал €87,5 млн, на втором месте в рейтинге значится форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси (76,5), на третьем - его партнер по команде бразилец Неймар (55,5).
В списках самых высокооплачиваемых тренеров первое место занимает Жозе Моуринью, который возглавляет английский "Манчестер Юнайтед", соотечественник Роналду заработал за сезон €28 млн. Второе место занял главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23,5), третье - бывший тренер французского ПСЖ Лоран Блан (20).
Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Выступая за "Реал", португалец стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.
В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года.
Фото: EPA/WALTER BIERI, архив.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com