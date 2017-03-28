Новый мировой кризис начнется с американских пенсий

Пенсионная система может быть огромной проблемой в любой стране. При этом никакой зависимости от размера или степени развитости экономики нет.

Крах пенсионной системы в крупнейшей экономике мира может вызвать масштабную волну паники и бегства из активов, как мы видели в 2008-2009 г. И Америка, судя по всему, сейчас подошла к опасному рубежу, сообщает сообщает Вести.Экономика





Пенсионные фонды, которые обеспечивают безбедную и счастливую старость американцев, не могут платить то, что должны. Согласно последним исследованиям почти 1 млн работающих и вышедших на пенсию американцев столкнулись с тем, что их пенсионные планы оказались под угрозой краха.





При этом нет никакой зависимости от географии или экономического статуса. Так, например, с проблемами столкнулись члены пенсионного плана правительства штата Южная Каролина, а это примерно 550 тыс. бывших государственных служащих. Эти люди, судя по всему, потеряли порядка $24,1 млрд.





Аналогичные проблемы у "синих воротничков", включая примерно 100 тыс. шахтеров, долг перед которыми у фондов составляет $6 млрд в плане United United Workers of America.





С другой стороны, пока речь не идет о том, что будущие пенсионеры вообще не получат денег. Они будут получать пенсию, но, скорее всего, меньше, чем рассчитывали. Управляющие этими пенсионными планами не смогли работать эффективно в изменившихся рыночных условиях, а защиты от потерь, как оказалось, почти нет.





Кроме того, провал пенсионной системы, когда люди больше не смогут верить в нее, также негативно повлияет на весь банковский сектор, так как доверие к финансовой системе рухнет. И это станет толчком для, возможно, крупнейшего мирового кризиса.





Но это будет только через несколько лет, если власти не придумают механизм спасения пенсий. Пока же пенсионеры сталкиваются с суровой реальностью.





Пенсионеры не имеют финансовой гибкости





Согласно докладу Бюро трудовой статистики в 2015 г. средний доход домохозяйств старше 75 лет составлял $34,097 тыс., и это весьма небольшой размер дохода для США. При этом средние расходы составляли $34,382 тыс.





Поэтому не будет преувеличением сказать, что даже скромное сокращение пенсионных доходов делает типичный бюджета 75-летнего пенсионера неустойчивым.





Даже средний бюджет позволяет вести достаточно скромную жизнь, а при его сокращении пенсионерам придется сводить концы с концами, ведь работать они больше не могут, а других источников дохода просто нет.





Система пенсионного обеспечения США считается одной из самых успешных в мире, хотя, как видно, и она не является идеальной. Общий ее размер оценивается примерно в $25 трлн.





При этом в США есть как государственные, так и частные пенсионные системы. Поэтому часто американцы получают сразу три пенсии: государственную, корпоративную и частную.





Распределительная система в США почти ничем не отличается от подобной в других странах: деньги, полученные от работающих граждан в виде сборов на пенсионное страхование, почти сразу же направляются на выплаты ежемесячных гарантированных пенсий.





Остальные части общей системы носят накопительный характер. При этом у госслужащих работают свои государственные программы и пенсионные планы, тогда как частный сектор может предлагать своим сотрудникам совершенно другие условия.





Хотя в теории есть два вида накопительных программ (с установленными выплатами и установленными взносами), в последние годы обычно используют программы у установленным взносами. В этом случае взносы финансируются работодателем и работником в равных долях.





В государственный пенсионный фонд работник и работодатель платят по 7,65% от заработной платы, но только до предела в $65,4 в год. Самозанятые платят все 15,3% сразу.





Выход на пенсию в США приходит в 65,5 лет вне зависимости от пола.





Социальное обеспечение не поможет





Так кто же будет поддерживать этих пенсионеров?





Формально власти могут обвинить их самих в том, что они не следили за пенсионными планами, но тогда армия бедных, требующих талоны на продукты, вырастет многократно. Поэтому правительство постарается увеличить их доходы через социальное обеспечение, точнее снизить их расходы.





Но программа социального обеспечения сама находится в затяжном и глубоком кризисе, и ее целевой фонд при нынешних темпах использования будет исчерпан через 17 лет, в 2034 г.





И, скорее всего, темпы использования этих ресурсов будут увеличиваться, так как выплаты пенсий будут сокращаться, а у миллионов пенсионеров нет других сбережений. Практически невозможно будет сократить пособия.





То есть механизм поддержки пенсионеров будет работать всего 17 лет, и это в лучшем случае.





Гарантии оказались призрачными





В США существует организация "Корпорация гарантирования пенсионных пособий" (PBGC), которая предназначена для обеспечения пенсий от провала.





Тем не менее она была создана еще в 1974 г. в рамках целого ряда финансовых реформ и далека от идеального решения. В первую очередь потому, что она финансируется за счет премий "спонсоров" пенсионных планов, а также за счет активов, изъятых у тех фондов, которые обанкротились.





Но она работает только в том случае, если в США есть небольшое количество проблемных пенсионных фондов. Что произойдет, когда их станет десятки и сотни?





PBGC гарантирует относительно небольшую определенную сумму, которая явно ниже полной пенсии. Ранее члены Пенсионного фонда дорожных перевозчиков уже столкнулись с этим, когда стали получать $570 вместо $1313 в месяц. Это, конечно, лучше нуля, но все же не позволяет жить нормально.





Да, есть поколение беби-бумеров, которые могут себе позволить ежегодный круиз по странам Карибского бассейна, но старшие пенсионеры, в большинстве своем, относятся к малообеспеченным.





Любой человек, знакомый с экономикой, знает об эффекте мультипликатора, когда $1 в дополнительных расходах производит гораздо больший объем экономической активности, поскольку этот доллар циркулирует вокруг бизнеса, потребителей и банков. И этот же доллар, если участвует в сокращении расходов, может наделать больших бед.





Защищаясь от пенсионного кризиса, Америка будет защищать свою экономику от масштабного провала. Но для этого требуются жесткие решения со всех сторон.



