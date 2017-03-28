Осадки по всему Казахстану пообещали синоптики во вторник

С прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами, на севере и северо-западе республики повсеместно осадки. Местами сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на севере, северо-западе области ожидается метель, на юге – пыльная буря. Об этом Zakon.kz сообщает со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях –метель.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области –пыльная буря.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гололед, ночью и утром туман. В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской - туман.

В связи с большой высотой снежного покрова, оттепелью и ожидаемыми осадками в горах Таласского Алатау и Угамском хребте в период 27-28 марта сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

В Алматы +13, солнечно.

В Астане +4, преимущественно облачно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта gismeteo.kz