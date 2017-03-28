Восходящей звезде футбола из Казахстана дали новое прозвище

«У него длинное имя. Мы ему сделали такой ник – Еркош» - агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нескольких игроков сборной Кот-д'Ивуара.

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нескольких игроков сборной Кот-д'Ивуара, рассказал об интересе испанцев к восходящей звезде футбола Еркебулану Ссейдахмету и о его новом прозвище, передает Zakon.kz.

В интервью, которое Селюк дал изданию «Спорт-Экспресс», о Еркебулане он сказал следующее:

– 17-летний парень из Казахстана здорово проявил себя на Мемориале Гранаткина, стал там лучшим нападающим. У него длинное имя. Мы ему сделали такой ник – Еркош. Тренировался с юношами "Зенита" – четыре гола забил. Сейчас него уже глаз положили испанцы! Так почему бы российским клубам его не подтянуть, не дать ему гражданство? Просто надо работать. А гораздо проще сидеть и ничего не делать. Пришли – пробили зарплату в три миллиона, один миллион – откат.

Специалист подчеркнул, что сборной России необходимо «подтягивать молодых, искать людей, например, с постсоветского пространства, давать спортивное гражданство». В качестве лучшего примера он и привел Еркебулана.

Сейдахмет в составе «Зенита» провел три матча на турнире Viareggio Cup в Италии. При этом Еркебулан не может подписать контракт с питерским клубом из-за правила ФИФА до наступления совершеннолетия.

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Фото с сайта vesti.kz