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Алматинец возмутился небрежной парковкой дипломатического Mercedes

28 марта 2017, 06:23

Водитель Mercedes S-класса пренебрег законами страны пребывания.

Интернет-пользователь Abdol Sherali выразил возмущение поведением водителя Mercedes S-класса с дипломатическими номерами, пишет Motor.kz.

«Иностранцы должны в первую очередь уважать нас! Я бы понял, если бы парковки не было, но рядом много свободных мест! Это не уважение и наглость. Мне, как гражданину Казахстана неприятно такое видеть. Мы, как граждане Казахстана, должны быть неравнодушны, и должны требовать, чтобы уважали наши законы... Вот такое можно увидеть в центре южной столицы», - пишет пользователь VK Abdol Sherali на своей странице.



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