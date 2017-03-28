Алматинец возмутился небрежной парковкой дипломатического Mercedes

Интернет-пользователь Abdol Sherali выразил возмущение поведением водителя Mercedes S-класса с дипломатическими номерами, пишет Motor.kz.

«Иностранцы должны в первую очередь уважать нас! Я бы понял, если бы парковки не было, но рядом много свободных мест! Это не уважение и наглость. Мне, как гражданину Казахстана неприятно такое видеть. Мы, как граждане Казахстана, должны быть неравнодушны, и должны требовать, чтобы уважали наши законы... Вот такое можно увидеть в центре южной столицы», - пишет пользователь VK Abdol Sherali на своей странице.



