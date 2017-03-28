Между ЕС и Грузией начал действовать безвизовый режим

Со вторника для граждан Грузии в ЕС начал действовать безвизовый режим, передает «Интерфакс».

Теперь граждане этой закавказской страны смогут без виз посещать практически все страны Европы за исключением Ирландии и Великобритании в течение 90 дней в каждые полгода.

Первым этой возможностью обещал воспользоваться премьер-министр Гиоргий Квирикашвили, который вылетит в Афины вместе с членами правительства, студентами, учеными и журналистами.

Напомним, что вопрос о безвизовом режиме для Грузии впервые был поднят в июне 2012 года и в конце 2015 года Еврокомиссия дала положительное заключение о предоставлении безвизового режима.