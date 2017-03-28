В Мексике из-за нелегальной врезки взорвался нефтепровод
Ранее в этом месяце произошел взрыв на топливном терминале той же компании.
Очередной инцидент произошел на объекте мексиканской компании Pemex: в штате Веракрус на месте нелегальной врезки в нефтепровод произошел взрыв, пишет Росбалт.
Очевидцы сообщили, что видят столб густого черного дыма над местом ЧП. Огонь тушат несколько пожарных расчетов. На участке трассы Кордоба — Пуэбла закрыли движение транспорта.
Ранее в этом месяце недалеко от города Саламанка произошел взрыв на топливном терминале компании Pemex. Тогда погибли семь человек.
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