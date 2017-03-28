В Усть-Каменогорске снег с крыши торгового дома сбросили на голову прохожей

Горожанин Усть-Каменогорска заснял на видео, как с крыши торгового дома сбросили пласт снега прямо на голову женщине. Очевидец помог пострадавшей встать на ноги, однако ее дальнейшая судьба неизвестна, передает корреспондент YK-news.kz.

Как рассказал мужчина, ставший случайным свидетелем происшествия, вопиющий случай произошел сегодня утром на парковке у торгового дома «Арзан».

— Я вышел из автомобиля и пошел в магазин, как вдруг услышал женский крик, — рассказал о случившемся Алексей. — Забежал за угол, увидел женщину, лежавшую на асфальте. На крыше здания стояли рабочие. Я крикнул им, чтобы не кидали снег и помог пострадавшей встать на ноги. После, я спросил, все ли у нее в порядке, на что она ответила, что ее ударило током. Я попытался объяснить женщине, что ей на голову сбросили снег. Но она продолжала утверждать, что ее ударило током. Я не стал спорить и предложил вызвать скорую, но она отказалась. Тогда я проводил ее до конца здания, где она, воспользовавшись служебным пропуском, вошла внутрь.

Видеорегистратор из автомобиля Алексея заснял все произошедшее на видео.

В ТД «Арзан» комментарий получить не удалось. Судьба пострадавшей до сих пор остается неизвестной. В первой городской больнице сообщили, что к ним не доставляли сегодня пациенток с подобной историей полученных травм.

Очевидцы происшествия также отметили, что на месте проводимых работ отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки или оградительная лента. Это видно и на видео.