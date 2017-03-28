Головкину бросили новый вызов

Чемпион мира в суперсреднем весе хочет драться с Головкиным этим летом.

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии IBF британец Джеймс Дигейл (23-1-1, 14 КО) включил казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) в список своих потенциальных соперников на ближайшие бои, сообщает Sports.kz.

— Головкин? Я легко могу спуститься ради боя с этим великим боксером и подраться с ним за титул в среднем весе. Я хочу, чтобы это произошло в июне в Лондоне, — цитирует Дигейла Daily Mail.

Также в шорт-лист Дигейла входят Каллум Смит (22-0, 17 КО), Андре Уорд (31-0, 15 КО) и Джордж Гроувс (25-3, 18 КО).

Отметим, что все же приоритетом Головкина на июнь является объединительный бой с другим британцем — Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО), владеющим титулом WBO.