Трамп отменил ряд указов Обамы за "детским" столом

Президент США Дональд Трамп подписал четыре закона и отменил три указа, принятые его предшественником Бараком Обамой, сообщают в Белом доме.

— Всего один раз в истории президент подписывал закон, отменяющий федеральное регулирование. Мы продолжим отменять меры регулирования, которые убивают рабочие места, — заявил Трамп.

