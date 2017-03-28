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Трамп отменил ряд указов Обамы за "детским" столом

28 марта 2017, 07:13

Подписанные главой Белого дома документы упраздняют ряд мер регулирования в министерствах обороны и образования, а также в НАСА.

Президент США Дональд Трамп подписал четыре закона и отменил три указа, принятые его предшественником Бараком Обамой, сообщают в Белом доме.

— Всего один раз в истории президент подписывал закон, отменяющий федеральное регулирование. Мы продолжим отменять меры регулирования, которые убивают рабочие места, — заявил Трамп.

Церемония подписания документов происходила в одном из кабинетов Белого дома за маленьким столом, который президент США назвал детским.

— Это самый маленький письменный стол, который я когда-либо видел, — сказал Трамп.

Фото: © REUTERS/CarlosBarria, источник - Лайф


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