Трамп отменил ряд указов Обамы за "детским" столом

Подписанные главой Белого дома документы упраздняют ряд мер регулирования в министерствах обороны и образования, а также в НАСА.

Президент США Дональд Трамп подписал четыре закона и отменил три указа, принятые его предшественником Бараком Обамой, сообщают в Белом доме.

— Всего один раз в истории президент подписывал закон, отменяющий федеральное регулирование. Мы продолжим отменять меры регулирования, которые убивают рабочие места, — заявил Трамп.

VIDEO: "This is a child's desk, but that's ok ... It's smallest desk I've ever seen!" pic.twitter.com/6xeM20m3tr — Justin Green (@JGreenDC) 27 марта 2017 г.

Церемония подписания документов происходила в одном из кабинетов Белого дома за маленьким столом, который президент США назвал детским.

— Это самый маленький письменный стол, который я когда-либо видел, — сказал Трамп.

Фото: © REUTERS/CarlosBarria, источник - Лайф