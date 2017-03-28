Шурыгина угрожала посадить бойфренда в отместку за комментарий в Instagram

Кирилл В. вступил в интимную связь со скандально известной девушкой, а после этого имел неосторожность выложить в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке". Это разозлило Диану, и она решила отомстить.

В распоряжении Лайфа оказалась аудиозапись, на которой Шурыгина предлагает деньги своему знакомому за то, чтобы последний избил её обидчика.

Диана: "Привет! У тебя с деньгами напряг? У меня к тебе деловое предложение. Одного пацана нужно немножко побить".

Знакомый Дианы: "Зачем я его буду бить? Чтобы он на меня заявление потом написал? Не надо, спасибо, я этими делами не занимаюсь".

Диана: "Да ладно тебе, ну пожалуйста, ну что тебе стоит? Ты всех подряд п***ишь [бьёшь], тебе вообще п***й [всё равно]!"

Знакомый Дианы: "Я тебе что, наёмный убийца что ли, чтоб кого-то за деньги бить? Я тебе всё сказал: я не буду никого бить".

Молодой человек отказался от такой "работы", однако через несколько часов девушка перезвонила и объяснила, почему решила "заказать" своего парня. Оказалось, что её вывела из себя подпись к фотографии в сети "Инстаграм" и что она хочет в отместку написать на него заявление в полицию.

Диана: "Я ему сказала, что со мной так себя вести нельзя, иначе будут проблемы. Он стал нормально общаться. А сегодня утром захожу в инсту, а у него там фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушки". Ну всё, капец, блин".

Знакомый Дианы: "А что ты ему хотела плохого-то сделать? Какие проблемы устроить?"

Диана: "Я могу сделать, чтобы у него были проблемы, просто я хочу всё и сразу, и морально, и физически. И ещё как-нибудь. Начать с того, что... какие вот у тебя проблемы со мной? Мы с тобой судимся. Ну вот..."

Знакомый Дианы: "Ты хочешь на него заяву написать?"

Диана: "Ну да, хочу. Но этого мало, этого очень мало. Хотя он понимает, что у него будут проблемы большие, потому что, когда мы с ним только начинали общаться, он спрашивал: "Диан, а меня не посадят?" Я ему говорю: "Да нет, что ты, глупый что ли?" А потом мы с ним переспали всё-таки, и я решила, раз он так себя ведёт, этим воспользоваться. Ну, ты понял.. Но мне этого мало".

Лайф провёл собственную экспертизу голоса. По данным специалистов, он действительно принадлежит Диане Шурыгиной.

— Для идентификации были взяты два файла. На одной — разговор девушки с молодым человеком, а на другом — беседа девушки с корреспондентом. Исследование показало, что мера сходства этих двух дикторов на двух аудиозаписях составляет 74,8%, что однозначно позволяет утверждать, что с молодым человеком и с корреспондентом разговаривает один и тот же человек, — прокомментировал специалист НП "Европейское бюро судебных экспертов" Иван Урусов.

Фото: Кадр из видео Первого канала