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Зять Трампа возглавит офис по инновациям при Белом доме

28 марта 2017, 07:20

В задачу зятя будет входить модернизация технологий в министерствах и ведомствах.

Зять президента США Джаред Кушнер, также занимающий пост его старшего советника, будет руководить учреждённым при Белом доме офисом по инновациям. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

— Офис по американским инновациям будет реализовывать представления президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета, — заявил Спайсер.

Известно, что в задачу зятя Дональда Трампа будет входить модернизация технологий в министерствах и ведомствах. Как отмечалось ранее, офис будет разрабатывать такие технологии с учётом опыта в бизнес-сфере.

Фото: © SOLARPIX.COM/EAST NEWS, источник - Лайф


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