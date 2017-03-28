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У Cолнца нашли признаки планет

28 марта 2017, 07:55

На звезде нашли волны Россби.

Американские ученые зафиксировали на Солнце явление, которое называется волны Россби и встречается только на Земле. Подробные результаты исследования с описанием открытия были опубликованы в журнале Nature Astronomy, передает РИА Новости.

Волны Россби на Земле встречаются над океанами и в умеренных широтах атмосферы и сильно влияют на погоду. Особенностью этих волн является то, что они создают возмущения в воздушной оболочке нашей планеты, а на Солнце наблюдаются в виде изменений магнитного поля в умеренных широтах солнечной атмосферы, что ведет к колебаниям космической погоды.

Такое открытие стало возможно с помощью трех космических аппаратов — SDO (Solar Dynamics Observatory) и STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) — которые позволили ученым изучать единственную звезду Солнечной системы в ракурсе 360 градусов. Ранее такие исследования были невозможны, так как с Земли было видно лишь одну сторону Солнца.

На Земле волны Россби были обнаружены в конце 1930-х годов метеорологом Карлом Густафом Арвид Россби, в честь которого и было названо это явление.

Фото © NASA/ NuSTAR


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