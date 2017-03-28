Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Берлине украли 100-килограммовую монету номиналом миллион долларов

28 марта 2017, 08:14

Монета хранилась в музее.

Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине, об этом сообщила столичная полиция в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

Украденная монета под названием «Большой кленовый лист» – необычная, она весит около 100 килограммов и сделана из чистого золота, стоимость материала для ее производства и самой работы составила около 3,7 миллиона долларов.

По информации полиции, диаметр монеты – 53 сантиметра, толщина – 3 сантиметра, на аверсе изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.

Сообщается, что неизвестные украли предмет незаметно около 3.30, полиция считает, что преступников было несколько и в здание они попали через окно при помощи лестницы, ее обнаружили неподалеку от места взлома. Пока неизвестно, как похитителям удалось отключить сигнализацию и вывезти тяжелый экспонат.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...