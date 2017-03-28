Костанайский студент пединститута обстрелял противника по боксу из травмата

В суде Костаная рассмотрят уголовное дело в отношении студента пединститута, стрелявшего в спорткомплексе «Трудовые резервы», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По данным пресс-службы, в суд №2 Костаная поступило уголовное дело в отношении 20-летнего студента Костанайского пединститута, который обвиняется по статье 106 ч.1, 287 ч.2 УК РК «незаконное приобретение, хранении, ношении огнестрельного бесствольного оружия, с возможностью стрельбы патронами травматического действия, а равно патронов к ним, а также в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью».

По материалам дела, в ноябре 2016 года, подсудимый нашел травматический пистолет марки «ОСА». В обойме оружия находились четыре неиспользованных патрона. Студент не сдал правоохранительным органам свою находку и хранил у себя дома.

«13 января текущего года примерно в 16:00 в помещении тренировочного зала по боксу в спорткомплексе «Трудовые резервы» между потерпевшим М. и подсудимым возник конфликт, переросший затем в драку. В тот день присутствующие на тренировке лица разняли драку, и они разошлись по домам.

16 января около 17:30 подсудимый пришел на тренировку по боксу уже с оружием. Пострадавший в этот момент тренировался с остальным ребятами, которых было около 15 человек. Заметив его, подсудимый на расстоянии двух метров произвел один выстрел в область левой груди и второй в область головы потерпевшего», — сообщили в суде.

В итоге вооруженного нападения, пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью. Судебное разбирательство в отношении 20-летнего студента состоится 6 апреля.