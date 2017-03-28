СМИ узнали о новом испытании двигателя баллистической ракеты в КНДР

Северная Корея провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны США,

По данным источников, испытание прошло в пятницу и стало третьим за последние недели. По предварительным оценкам, применяемая технология, возможно, может быть использована при создании межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал.





Северокорейские СМИ сообщили 18 марта о наземном испытании нового реактивного двигателя, а лидер КНДР Ким Чен Ын назвал испытания успешными. В начале марта Пхеньян испытал сразу четыре баллистические ракеты, три из которых упали в море недалеко от Японии. Различные системы раннего предупреждения оказались бессильными. Несмотря на санкции СБ ООН, КНДР усиленно развивает свою ракетную и ядерную программы, ссылаясь на угрозу со стороны США.