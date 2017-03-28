СМИ узнали о новом испытании двигателя баллистической ракеты в КНДР
28 марта 2017, 09:21
По данным источников, испытание прошло в пятницу и стало третьим за последние недели.
Северная Корея провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны США, передает РИА Новости.
По данным источников, испытание прошло в пятницу и стало третьим за последние недели. По предварительным оценкам, применяемая технология, возможно, может быть использована при создании межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал.
Северокорейские СМИ сообщили 18 марта о наземном испытании нового реактивного двигателя, а лидер КНДР Ким Чен Ын назвал испытания успешными. В начале марта Пхеньян испытал сразу четыре баллистические ракеты, три из которых упали в море недалеко от Японии. Различные системы раннего предупреждения оказались бессильными. Несмотря на санкции СБ ООН, КНДР усиленно развивает свою ракетную и ядерную программы, ссылаясь на угрозу со стороны США.
Фото © AP Photo/ Korean Central News Agency
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