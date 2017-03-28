Корова провалилась в канализацию в Мангистауской области
28 марта 2017, 09:22
Дальнейшая судьба коровы неизвестна.
В Мангистауской области в Тупкараганском районе в селе Сайын корова корова упала в канализацию. Об этом пишет "Лада".
Как корова попала в канализацию, не уточняется.
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