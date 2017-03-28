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Корова провалилась в канализацию в Мангистауской области

28 марта 2017, 09:22

Дальнейшая судьба коровы неизвестна.

В Мангистауской области в Тупкараганском районе в селе Сайын корова корова упала в канализацию. Об этом пишет "Лада".

Как корова попала в канализацию, не уточняется.




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