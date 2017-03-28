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В результате бунта в мексиканской тюрьме ранено более 45 человек

28 марта 2017, 09:31

Из здания тюрьмы валит дым, к месту ЧП прибывают силы безопасности.

По меньшей мере 45 человек были ранены в результате бунта в мексиканской тюрьме в городе Кадерейта, передает Life.ru.

По некоторым сообщениям, травмы получили более 50 человек из числа охранников и заключённых.

По данным местных СМИ, четверо надсмотрщиков захвачены в заложники. Из здания тюрьмы валит дым, к месту ЧП прибывают силы безопасности.

Эмила Сидорова
Фото: Twitter/AnimalPolitico.com

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