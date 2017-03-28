В результате бунта в мексиканской тюрьме ранено более 45 человек
28 марта 2017, 09:31
Из здания тюрьмы валит дым, к месту ЧП прибывают силы безопасности.
По меньшей мере 45 человек были ранены в результате бунта в мексиканской тюрьме в городе Кадерейта, передает Life.ru.
По некоторым сообщениям, травмы получили более 50 человек из числа охранников и заключённых.
По данным местных СМИ, четверо надсмотрщиков захвачены в заложники. Из здания тюрьмы валит дым, к месту ЧП прибывают силы безопасности.
Эмила Сидорова
Фото: Twitter/AnimalPolitico.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4850641-8c4ecbc5effe7205e5f7377542534350
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...