В Атырауской области закрыли восемь игорных заведений

Восемь игорных заведений было закрыто в этом году службой экономических расследований Комитета госдоходов в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помимо закрытия игорных клубов, служба экономических расследований пресекла деятельность незаконного игорного бизнеса в виде лотерейных выигрышей с использованием игровых сайтов, в двух местах.

По данным Комитета, суд уже вынес решение в отношении организаторов этого незаконного игорного бизнеса. Они признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Им назначен назначен 1 (один) год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.

«Хочется отметить, что Уголовным кодексом Республики Казахстан за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по ст. 307 УК РК, где установлено, что за незаконное открытие, либо содержание игорного заведения или незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса, либо организации и проведении азартных игр вне мест, установленных законодательством, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии -наказываются штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества» - напомнили в Комитете, и попросили граждан обращаться по фактам организации игорного бизнеса.

«Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Атырауской области ведется активная борьба с незаконным игорным бизнесом, в том числе с подобными заведениями, однако они все еще продолжают существовать» - отметили в Комитете, и выразили надежду на скорую победу.