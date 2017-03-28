Закрывается набор претендентов на получение квартиры

Квартиры раздаются жителям Казахстана бесплатно за счет бюджета компании Almacloud.kz. Срок, 31 марта 23:59. Участвующих около 2000 человек, со всех городов Казахстана.





28 января 2017, уже первую квартиру получил Аскар Сулейменов из Атырау за 21 000 тенге.









После 31 марта, будет разыграна квартира, этажом выше от квартиры Аскара Сулейменова.









Мы все знаем, с какими сложностями в жизни можно столкнуться в нашей стране. Подчас люди не могут позволить себе даже самые простые покупки, не говоря об автомобиле или квартиры.





Проблема с приобретением жилья особо важна. Это проблема, которая постоянно напоминает о себе, вызывая раздражение, бессилие, неуверенность в себе и своих возможностях. Вы возвращаетесь в съемное жилье, думаете о том, что скоро надо снова платить владельцу, а в душе так хочется обзавестись своим жильем. Однако ипотеку могут себе позволить далеко не все люди.





Решение проблемы – участие в данном проекте! В данном случае все честно и прозрачно. Есть ГАРАНТИРОВАННЫЙ призовой фонд, и есть участники, которые случайным образом выбираются из общего числа. Никто не может влиять на этот процесс, все происходит именно по воле случая.





Вы просто проходите процесс регистрации www.almacloud.kz , после чего получаете номер участника. Нужно выбрать для себя пакет стоимостью от 3600 до 26000 тенге и оплатить его. Номера участников опускаются в барабан, он крутится, и авторитетные люди, которым доверяет вся страна, вытаскивают номер победителя розыгрыша.









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50% от всех средств Almacloud, направит на приобретение слуховых аппаратов для детей с диагнозом атрезия.

Пока вы думаете, участие оплачивает кто-то другой. Возможно, именно ему сегодня и улыбнется удача! Ждать просто нет времени! Регистрация закрывается 31 марта в 23:59 на сайте www.almacloud.kz.





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