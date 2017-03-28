Власти Малайзии планируют отправить тело Ким Чен Нама в Китай

Власти Малайзии намерены отправить в Китай тело Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на правительственные источники,

Между тем, как пишет издание, "пока нет определенности, кому будет передано тело: официальным северокорейским представителям или семье Ким Чен Нама". До последнего момента родственники не заявляли о желании забрать тело покойного. Ранее сообщалось, что тело Ким Чен Нама будет кремировано в Малайзии, а прах передан представителям КНДР.





По информации газеты, этот вопрос обсуждается на проходящих в настоящее время в Пекине консультациях между представителями Малайзии и КНДР. Кроме того, стороны ведут переговоры об урегулировании дипломатического конфликта, причиной которого стало убийство в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама.





Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам сообщил, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. В Пхеньяне продолжают настаивать на том, что в Малайзии скончался гражданин КНДР, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. Согласно официальной позиции КНДР, причиной его смерти стал сердечный приступ, а не отравление химическими веществами, как утверждает малайзийская сторона.



