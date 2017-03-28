В Уголовном кодеке Казахстана скоро может появится новая статья
28 марта 2017, 09:48
А вместе с ней и наказание в виде смертной казни.
Министерство юстиции РК планирует внести поправку в Уголовный кодекс Казахстана с формулировкой "причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам страны", передает 31 канал.
Проект закона уже стали бурно обсуждать. Одним из первых об изменениях в Уголовном кодексе заявил известный адвокат Джохар Утебеков, назвав идею "затянувшимся полетом в пропасть". Новый вид преступления и сама статья формулируется как "причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам страны".
В своем посте юрист указал ссылку на сам законопроект, однако с портала электронного правительства эта страница исчезла. За новый вид преступления инициаторы предусматривают наказание в виде пожизненного заключения либо смертную казнь, причем с дополнительными мерами: конфискацией имущества и лишением гражданства.
Разъяснить инициированную норму не смогли и парламентарии.
"Сейчас ко мне ничего не поступало, я не в курсе", - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Нурлан Дулатбеков.
"Я этот законопроект еще не видел, его нам только вносят. Во-вторых, я скажу свою позицию, вообще я лично противник смертной казни", - отметил мажилисмен Бахытжан Абдирайым.
Разъяснить суть законопроекта журналистам не смогли и в самом Министерстве юстиции. В пресс-службе пообещали, что вскоре будет организована большая пресс-конференция, где эксперты должны будут рассказать, как казахстанцам определить "жизненно важные интересы государства" и в чем необходимость внедрения новой статьи.
Фото: esnews.kz
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