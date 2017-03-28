Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Уголовном кодеке Казахстана скоро может появится новая статья

28 марта 2017, 09:48

А вместе с ней и наказание в виде смертной казни.

Министерство юстиции РК планирует внести поправку в Уголовный кодекс Казахстана с формулировкой "причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам страны", передает 31 канал.

Проект закона уже стали бурно обсуждать. Одним из первых об изменениях в Уголовном кодексе заявил известный адвокат Джохар Утебеков, назвав идею "затянувшимся полетом в пропасть". Новый вид преступления и сама статья формулируется как "причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам страны".

В своем посте юрист указал ссылку на сам законопроект, однако с портала электронного правительства эта страница исчезла. За новый вид преступления инициаторы предусматривают наказание в виде пожизненного заключения либо смертную казнь, причем с дополнительными мерами: конфискацией имущества и лишением гражданства.

Разъяснить инициированную норму не смогли и парламентарии.

"Сейчас ко мне ничего не поступало, я не в курсе", - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Нурлан Дулатбеков.

"Я этот законопроект еще не видел, его нам только вносят. Во-вторых, я скажу свою позицию, вообще я лично противник смертной казни", - отметил мажилисмен Бахытжан Абдирайым.

Разъяснить суть законопроекта журналистам не смогли и в самом Министерстве юстиции. В пресс-службе пообещали, что вскоре будет организована большая пресс-конференция, где эксперты должны будут рассказать, как казахстанцам определить "жизненно важные интересы государства" и в чем необходимость внедрения новой статьи.


Фото: esnews.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...