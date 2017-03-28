Валовый приток иностранных инвестиций в 2016 году составил 27,5 млрд тенге

Привлечение иностранных инвестиций в Казахстан растёт. За 9 месяцев прошлого года эта цифра достигла 14,5 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года валовый приток вырос на 27%. Такие данные привели в МИДе, передает телеканал «Астана».

Глава внешнеполитического ведомства, выступая на коллегии, отметил, что необходимо усилить экономическую дипломатию в части привлечения зарубежных инвестиций и продвижения отечественных товаров на экспорт.

Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел РК: «Необходимость усиления роли экономической дипломатии - я перехожу к первому вопросу повестки дня коллегии - продиктовано сложной ситуацией на мировых рынках, интеграционными тенденциями, которые мы наблюдаем на глобальном и региональном уровнях, дальнейшим нарастанием общей социально-экономической напряженности даже в развитых странах мира. В этих условиях наш президент Н. Назарбаев ставит перед нами конкретную задачу по перестройке всей работы МИДа по проактивной работе по защите экономических интересов нашей страны на международной арене».

Именно по этому вопросу МИД попал под критику народных избранников. На правительственном часе в мажилисе вице-спикер Владимир Божко посетовал, что не нашёл казахстанской продукции на сельскохозяйственной выставке, которая проходила в Германии в январе этого года.

Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса парламента РК: «Делегация мажилиса, посетив выставку, не обнаружила ни одного представителя Казахстана. Хотя там были стенды Кыргызстана, всех областей Украины, в том числе воюющих Луганской и Донецкой областей. Представителей Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Монголии, не говоря о странах Европы, США и Африки. А как мы собираемся продвигать продукты сельского хозяйства и сельхозмашиностроения? Почему экономические институты МИД и других ведомств забывают о своём предназначении по продвижению наших производителей?».