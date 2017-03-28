Токаев: Казахстан твердо привержен межпарламентскому сотрудничеству

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном заседании, посвященном 25-летию Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении Токаев отметил, что 25-летие Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств подтверждает историческую правоту стратегического курса отцов-основателей СНГ на дружбу и сотрудничество.

«В своем Обращении по случаю юбилея МПА СНГ Президент Н.Назарбаев четко и емко охарактеризовал подходы Казахстана к вопросам сотрудничества в Евразии, подчеркнул исключительную важность парламентского измерения. В январе этого года Глава нашего государства выступил с инициативой перераспределения полномочий от Президента к Парламенту и Правительству. 6 марта в результате общенародного обсуждения Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию», - сказал Токаев.

Он также отметил, что самостоятельность и ответственность Правительства была значительно усилена. Законодательная власть приобрела новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости Казахстана. Политическая система страны значительно усовершенствована на основе концепции «Сильный Президент - Авторитетный Парламент - Подотчетное Правительство».

Председатель Сената Парламента РК отметил неоценимый вклад России в успешную деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

«В этот юбилейный день нам хотелось бы особо подчеркнуть неоценимый вклад Российской Федерации в успешную деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с ее Председателем Валентиной Ивановной Матвиенко. Благодаря России мы получили замечательные условия для работы. Штаб-квартира МПА СНГ - Таврический дворец имеет историческое значение и для Казахстана, поскольку в начале ХХ века здесь, в Государственной Думе, работали прославленные представители казахского народа Алихан Букейханов, Мухамеджан Тынышпаев, Бахытжан Каратаев и другие», - сказал Токаев.

По его словам, в новых исторических условиях МПА СНГ продолжает активно и эффективно содействовать развитию национальных законодательств, совершенствованию парламентских процессов, углублению всестороннего сотрудничества в рамках Содружества.

За эти годы, отметил он, сформирована солидная база модельных законов, которые способствовали формированию общего правового пространства на обширной части Евразийского континента. Ассамблея провела большую работу по развитию общего культурного и образовательного пространства, социальной защите, координации в области здравоохранения и других важных сферах.

«Значительный вклад МПА СНГ вносит в согласованную деятельность наших государств по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Знаковым событием стало принятие в 2015 году Советом МПА СНГ Заявления «Об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом» В Казахстане высоко оценивают миссию Ассамблеи по мониторингу выборов и референдумов в государствах СНГ», - отметил спикер Сената.

«Действительно, МПА СНГ заняла достойное место в системе мирового парламентаризма. Парламентская дипломатия - наиболее гибкий, и поэтому незаменимый канал связи между народами. Мы считаем, что укрепление потенциала и авторитета МПА СНГ соответствует национальным интересам государств Содружества. Межпарламентская Ассамблея СНГ демонстрирует свою открытость к широкому международному сотрудничеству, что крайне важно в этом нестабильном мире. Мы приветствуем участие в данном форуме представителей других международных парламентских организаций. Именно парламентарии, представители наших народов, должны идти в авангарде конструктивного взаимодействия на благо укрепления безопасности и мира», - резюмировал Токаев.