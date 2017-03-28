На трассе Бишкек-Ош в Кыргызстане снежная лавина накрыла три машины

Снежная лавина накрыла три машины на стратегической автомагистрали Бишкек-Ош в Кыргызстане, погибли 4 человека, еще 6 человек удалось спасти, сообщает во вторник пресс-служба МЧС республики,

Автотрасса Бишкек-Ош является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы Киргизии. Ее протяженность свыше 600 км. Трасса проходит по горным серпантинам на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря.





"Сегодня на 255-м километре автодороги Бишкек — Ош из-под лавины извлекли автомашину Toyota Pickup, принадлежащую дорожно-эксплуатационному управлению, с четырьмя телами внутри", — сообщает пресс-служба.





Кроме того спасателям удалось спасти людей из еще двух автомобилей, накрытых лавиной.





"Из-под лавины извлекли и автомобиль Lexus с тремя людьми. Они не пострадали. Также спасатели из-под снега извлекли автомашину Subaru Legacy, в которой также находились три человека. Всего спасено шесть человек", — отметили в МЧС.





Накануне министерство транспорта и коммуникаций Киргизии предупредило водителей о высокой опасности на стратегической автомагистрали Бишкек-Ош. За последние 7 дней на трассу обрушились 11 лавин.