 
Преимущественно облачно

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 18%

Влажность: 87%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

315.20

28 марта 

Курс НБРК

315.43

-

АЛМАТЫ

Покупка

314.50

Продажа

315.20

АСТАНА

Покупка

314.00

Продажа

315.20

Подробнее
343.50

28 марта 

Курс НБРК

342.75

-

АЛМАТЫ

Покупка

342.00

Продажа

343.50

АСТАНА

Покупка

342.00

Продажа

343.50

Подробнее
Новости за сегодня

В РК владельцам видеокамер хотят оплачивать раскрытие преступлений

 

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел РК предложили платить компаниям-владельцам видеокамер в многоквартирных жилых домах за раскрытие преступлений с помощью их оборудования, передает МИА «Казинформ».

В рамках проекта «Стоп кражам!» планируется расширение сети камер видеонаблюдения через внедрение системы поощрения. В частности, предложено выплачивать процент от суммы взысканного штрафа владельцу видеокамеры, с помощью которой раскрыто уголовное правонарушение.

«Ежегодно по стране размер уплаченного штрафа составляет свыше 40 млрд. тенге. Тем самым заработает и принцип «нулевой терпимости». Закон «Об участии граждан в обеспечении общественного правопорядка» предусматривает такой механизм, но только в отношении граждан. Надо включить туда же и юридические лица», - сообщил начальник 2-го департамента Генпрокуратуры Кусаин Игембаев на заседания координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Как ранее сообщалось, национальный телекоммуникационный оператор предложил способ профилактики квартирных краж в Казахстане. Проект называется «Облачное видеонаблюдение», он ориентирован на расширение сети видеокамер в многоквартирных домах.

При этом Игембаев привел в пример практику в микрорайоне «Нурсат» Алматы, где одна компания установила за свой счет видеокамеры в 18 многоэтажных домах и подключила их к Центру оперативного управления.

«И полиция, и жильцы в режиме онлайн могут наблюдать за своими домами. И в последние полгода в этом микрорайоне краж нет. Безопасность обходится всего в 150 тенге в месяц. Здесь интересы и предпринимателя, и жильцов совпадают», - отметил он.

 

28 марта 2017, 09:59
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код