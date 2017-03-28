«Тараз» прокомментировал подписание контракта с подающим большие надежды футболистом

После успешного выступления на Мемориале Гранаткина 17-летний Еркебулан Сейдахмет попал в молодежный состав российского «Зенита»

Жамбылский клуб подписал контракт с подающим надежды футболистом Еркебуланом Сейдахметом, которого в зарубежных СМИ уже назвали «молодым Месси», передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казиформ ».





Воспитанник таразского частного клуба «Монтажник» Еркебулан Сейдахмет в составе юношеской сборной Казахстана признан «Лучшим нападающим» Мемориала Гранаткина, прошедшего в январе этого года.





Напомним, Международный турнир юношеских команд по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, известного советского футболиста и спортивного функционера, собирает ежегодно в Санкт-Петербурге юношеские национальные футбольные команды, возраст игроков до 18 лет. В этом году турнир проводился в 36-й раз, сборная Казахстана заняла второе место.





После успешного выступления на Мемориале Гранаткина 17-летний Еркебулан Сейдахмет попал в молодежный состав российского «Зенита», отправившегося после прохождения межсезонной подготовки на крупный турнир «Viareggio Cup» в Италию, где участвовали 40 европейских и американских клубов.





Забитые за один тайм четыре гола подряд в ворота американского клуба «Атлетик Юнион» впечатлили руководство «Зенита», высказавшего намерения подписать талантливого жамбылского футболиста. Однако для подписания профессионального контракта с «Зенитом», чтобы выступать в чемпионате России, по правилам FIFA, молодой форвард должен достичь совершеннолетия, которое наступит в феврале следующего года.





Как пояснили в руководстве ФК «Тараз», Еркебулан Сейдахмет подает большие надежды, но в данное время предстоит огромная работа по оттачиванию мастерства, воспитанию характера спортсмена. «Контракт подписан на год, — пояснил президент клуба Махамбет Дуйсембаев. — Тренер Ваит Талгаев взял Еркебулана, будем воспитывать».





Сам Еркебулан Сейдахмет считает своим кумиром капитана сборной Казахстана Бауржана Исламхана, воспитанника жамбылского футбола.





Напомним, с начала 2017 года ФК «Тараз», играющий в Премьер-лиге Казахстана, возглавил Ваит Талгаев, уроженец Тараза и самый успешный тренер в истории жамбылского клуба, приведший его к победе в чемпионате Казахстана в 1996 году.



