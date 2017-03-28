Выступление
Председателя Сената Парламента РКК.Токаева на торжественном заседании,
посвященном 25-летию МПА СНГ
(г. Санкт-Петербург, 27 марта 2017 года)
Уважаемая Валентина Ивановна,
Уважаемые коллеги и гости!
25-летие Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств подтверждает историческую правоту стратегического курса отцов-основателей СНГ на дружбу и сотрудничество.
В своем Обращении по случаю юбилея МПА СНГ Президент Н.Назарбаев четко и емко охарактеризовал подходы Казахстана к вопросам сотрудничества в Евразии, подчеркнул исключительную важность парламентского измерения.
В январе этого года Глава нашего государства выступил с инициативой перераспределения полномочий от Президента к Парламенту и Правительству. 6 марта в результате общенародного обсуждения Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию.
Значительно усилена самостоятельность и ответственность Правительства. Законодательная власть приобрела новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости Казахстана. Наша политическая система значительно усовершенствована на основе концепции «Сильный Президент - Авторитетный Парламент - Подотчетное Правительство».
Уважаемые коллеги,
Парламент Казахстана твердо привержен межпарламентскому сотрудничеству.
В этот юбилейный день нам хотелось бы особо подчеркнуть неоценимый вклад Российской Федерации в успешную деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с ее Председателем Валентиной Ивановной Матвиенко. Благодаря России мы получили замечательные условия для работы. Штаб-квартира МПА СНГ - Таврический дворец имеет историческое значение и для Казахстана, поскольку в начале ХХ века здесь, в Государственной Думе, работали прославленные представители казахского народа Алихан Букейханов, Мухамеджан Тынышпаев, Бахытжан Каратаев и другие.
В новых исторических условиях МПА СНГ продолжает активно и эффективно содействовать развитию национальных законодательств, совершенствованию парламентских процессов, углублению всестороннего сотрудничества в рамках Содружества.
За эти годы сформирована солидная база модельных законов, которые способствовали формированию общего правового пространства на обширной части Евразийского континента. Ассамблея провела большую работу по развитию общего культурного и образовательного пространства, социальной защите, координации в области здравоохранения и других важных сферах.
Значительный вклад МПА СНГ вносит в согласованную деятельность наших государств по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Знаковым событием стало принятие в 2015 году Советом МПА СНГ Заявления «Об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом».
В Казахстане высоко оценивают миссию Ассамблеи по мониторингу выборов и референдумов в государствах СНГ.
Действительно, МПА СНГ заняла достойное место в системе мирового парламентаризма.
Парламентская дипломатия - наиболее гибкий, и поэтому незаменимый канал связи между народами. Мы считаем, что укрепление потенциала и авторитета МПА СНГ соответствует национальным интересам государств Содружества.
Межпарламентская Ассамблея СНГ демонстрирует свою открытость к широкому международному сотрудничеству, что крайне важно в этом нестабильном мире. Мы приветствуем участие в данном форуме представителей других международных парламентских организаций. Именно парламентарии, представители наших народов, должны идти в авангарде конструктивного взаимодействия на благо укрепления безопасности и мира.
Благодарю за внимание.
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