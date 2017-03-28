Выступление Председателя Сената Парламента РКК.Токаева на торжественном заседании, посвященном 25-летию МПА СНГ

(г. Санкт-Петербург, 27 марта 2017 года)

Уважаемая Валентина Ивановна,

Уважаемые коллеги и гости!

25-летие Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств подтверждает историческую правоту стратегического курса отцов-основателей СНГ на дружбу и сотрудничество.

В своем Обращении по случаю юбилея МПА СНГ Президент Н.Назарбаев четко и емко охарактеризовал подходы Казахстана к вопросам сотрудничества в Евразии, подчеркнул исключительную важность парламентского измерения.

В январе этого года Глава нашего государства выступил с инициативой перераспределения полномочий от Президента к Парламенту и Правительству. 6 марта в результате общенародного обсуждения Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию.

Значительно усилена самостоятельность и ответственность Правительства. Законодательная власть приобрела новые полномочия для контроля деятельности Правительства и исполнительных органов. Упрочены гарантии незыблемости конституционного строя, суверенитета и независимости Казахстана. Наша политическая система значительно усовершенствована на основе концепции «Сильный Президент - Авторитетный Парламент - Подотчетное Правительство».

Уважаемые коллеги,

Парламент Казахстана твердо привержен межпарламентскому сотрудничеству.

В этот юбилейный день нам хотелось бы особо подчеркнуть неоценимый вклад Российской Федерации в успешную деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с ее Председателем Валентиной Ивановной Матвиенко. Благодаря России мы получили замечательные условия для работы. Штаб-квартира МПА СНГ - Таврический дворец имеет историческое значение и для Казахстана, поскольку в начале ХХ века здесь, в Государственной Думе, работали прославленные представители казахского народа Алихан Букейханов, Мухамеджан Тынышпаев, Бахытжан Каратаев и другие.

В новых исторических условиях МПА СНГ продолжает активно и эффективно содействовать развитию национальных законодательств, совершенствованию парламентских процессов, углублению всестороннего сотрудничества в рамках Содружества.

За эти годы сформирована солидная база модельных законов, которые способствовали формированию общего правового пространства на обширной части Евразийского континента. Ассамблея провела большую работу по развитию общего культурного и образовательного пространства, социальной защите, координации в области здравоохранения и других важных сферах.

Значительный вклад МПА СНГ вносит в согласованную деятельность наших государств по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Знаковым событием стало принятие в 2015 году Советом МПА СНГ Заявления «Об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом».

В Казахстане высоко оценивают миссию Ассамблеи по мониторингу выборов и референдумов в государствах СНГ.

Действительно, МПА СНГ заняла достойное место в системе мирового парламентаризма.

Парламентская дипломатия - наиболее гибкий, и поэтому незаменимый канал связи между народами. Мы считаем, что укрепление потенциала и авторитета МПА СНГ соответствует национальным интересам государств Содружества.

Межпарламентская Ассамблея СНГ демонстрирует свою открытость к широкому международному сотрудничеству, что крайне важно в этом нестабильном мире. Мы приветствуем участие в данном форуме представителей других международных парламентских организаций. Именно парламентарии, представители наших народов, должны идти в авангарде конструктивного взаимодействия на благо укрепления безопасности и мира.

Благодарю за внимание.